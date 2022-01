Educación: Las clases serán a distancia mientras dure la cuarta ola

Cargando...

Bolivia

Este lunes 17 de enero, el ministro de Educación, Édgar Pary, confirmó que las clases en los centros urbanos serán virtuales mientras dure la cuarta ola de la pandemia de coronavirus.

Pary afirmó que el inicio de las inscripciones hoy en todo el país fue normal y que solo se reportaron colas en algunos colegios considerados de alta demanda.

“En el contexto urbano ya está decidido, en esta realidad no podemos dudar de aplicar la educación a distancia, no podemos poner en riesgo a los estudiantes, tenemos la información, hay un alto índice de contagio y como Gobierno debemos ser responsables, durante el tiempo que dure la cuarta ola será virtual”, aseveró Pary.

El Ministro dijo que en las actuales condiciones “sería irresponsable pensar en semipresencial” y que “no tiene por qué haber ningún cobro por ningún motivo, en las unidades públicas o privadas, la virtualidad no consiste en mejorar las condiciones de las unidades educativas”.

El Ministro afirmó que las inscripciones fueron normales y que algunos padres de familia hicieron colas a pesar de que ya hubo sorteo de cupos el año pasado.

“Hemos tenido un desarrollo normal de las inscripciones, salvo algunas unidades educativas, donde parece que los padres no han comprendido, porque las inscripciones están garantizadas, se han visto filas en La Paz y Santa Cruz”, dijo.

Insistió en que las unidades educativas de alta demanda ya están llenas.

“Lamentablemente, las unidades educativas de alta demanda no tienen más cupos, porque esas unidades educativas han generado nuevamente tal vez otra expectativa que sí habrá plazas, pero no. Reiteramos una vez más que, ya los cupos han sido completados con los sorteos realizados en 2021, para que no tengamos problemas en esta gestión", dijo.

Pidió a los padres de familia que aún no han inscrito a sus hijos que "busquen la unidad educativa más cercana a sus domicilios y no vayan a los colegios de mayor demanda a hacer filas, donde ya están cubiertos los cupos correspondientes tanto en el nivel inicial, primario y secundario”.