Alcaldesa de Vinto: “Sólo tomamos un vaso de chicha”

La alcaldesa, Patricia Arce, que fue detenida anoche por violar presuntamente la cuarentena, habló con la Red Uno e indicó que “solo tomó un vaso de chicha”, asegurando que no cometió ningún delito.

“No estaba compartiendo, primeramente mi chófer me llevó a la casa, le dije que se iba a quedar a comer y que después se retirara (…) No era fiesta de cumpleaños porque la gente vive conmigo, mis hijos y la novia de uno de ellos viven en mi casa”, indicó la autoridad.

Arce dijo que fue sorprendida por los uniformados que habrían ingresado “por la fuerza” a su domicilio. Indicó que entraron a su habitación mientras ella veía el informativo y le exigieron que baje a la planta baja, donde ya estaban sus hijos.

La edil indicó que no pudieron sacarle una muestra de sangre en el Instituto de Investigación Forense (IDIF), remitiendo la prueba que le sacaron en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Respecto a las declaraciones del comandante de la Policía del Valle Bajo, Néstor Villa, quien afirmó que Arce estaría acusada por el delito de atentado contra la salud pública y ahora aguarda la respectiva audiencia de medidas cautelares, la alcaldesa aseguró desconocer esta situación.

“La verdad no me han manifestado nada todavía la Fiscal, simplemente nos han llamado a declarar y eso hemos hecho, estamos a la espera de eso (…) Es una persecución política netamente, me han agredido (…) Los policías decían que esto era una orden desde arriba, me hicieron dos pruebas de alcoholemia”, añadió.