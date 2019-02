La trágica historia de las esclavas sexuales del Estado Islámico

Mujeres cuentan la peor experiencia de sus vidas, cuando fueron esclavas sexuales del autodenominado Estado Islámico. Los yazidíes, minoría religiosa centenaria fundamentalmente iraquí y de origen kurdo, ha sido una de las más afectadas por los crímenes del Daesh.

Una de ellas, de nombre Hamad de 40 años, quien a simple vista aparenta mayor edad, cuenta su infierno: "Me hicieron de todo... de todo. Ellos hicieron lo que querían y nosotras hacíamos lo que ellos querían. No podíamos decir que no",y agregó que "nadie se atrevía a huir porque teníamos miedo. Nos decían que cada uno de ellos pasaría una noche con nosotras".

La versión de Sabha Hassan, es aún más penosa, pues para ella escapar del calvario que vivía, es un milagro. Su objetivo era salvar a sus cinco hijos, que habían quedado huérfanos de padre tras el asalto del autodenominado Estado Islámico. Para protegerlos tuvo que contraer matrimonio forzoso con uno de los yihadistas.

"Cuando me negué a casarme con él, me dijo que vendería a mis hijos. Se llevó a mis hijos durante dos semanas y me dio una paliza. Luego me dijo que me casara con él para no perder a mis hijos. Finalmente me casé porque tenía miedo". Afortunadamente pudo escapar gracias a que el yihadista murió durante un bombardeo."Quería escapar, pero tenía miedo porque si hubiera escapado, me habría matado a mí y a todos mis hijos".