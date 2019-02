México México

Yanet García, conocida como "la chica del clima más linda del mundo", publicó una fotografía del antes y después de sus envidiables pompis. Claramente, hay mucha diferencia y esto no se debe a una cirugía ni implante.

La reconocida presentadora aclaró en la fotografía "Hace cuatro años. No implantes. No inyecciones. No cirugías. El trabajo duro da resultados".

No sería la primera vez que la famosa publica un comentario sobre su cuerpo. "Por favor, ¡no te rindas! Sí se puede. Todo mi cuerpo es natural, sólo me he operado mi busto. El mejor consejo que te puedo dar es que tengas paciencia y seas disciplinado. Los grandes resultados llevan su tiempo, pero te prometo que sí es posible llegar a tu meta. El trabajo duro da resultados", escribió Yanet en una publicación en Instagram el pasado enero.