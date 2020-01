Gobierno garantiza construcción de oncológico en Santa Cruz

El ministro de Salud, Anibal Cruz, garantizó el viernes la construcción de un oncológico en la ciudad de Santa Cruz, en el marco de una reunión que sostuvo con las madres de niños con cáncer de esa urbe.



"Manifestar a nuestros pacientes enfermos el sentimiento de nuestra presidenta Jeanine Áñez, la voluntad política del Gobierno está dentro del plan de crecimiento y la reestructuración de equipamiento médico. La intención del Gobierno es construir un hospital oncológico acá en Santa Cruz (...), a partir de hoy vamos a instruir que se comience con todo el proyecto y esto no pare hasta que tengan un hospital oncológico", dijo en el marco de ese encuentro.



Días atrás, las madres con de niños con cáncer de la ciudad de Santa Cruz iniciaron una huelga indefinida, en demanda de la construcción de un nuevo oncológico, porque la infraestructura actual no abastase para atender a ese sector.



Cruz aclaró que es responsabilidad del Gobierno evitar que sectores vulnerables como los enfermos con cáncer tengan que poner en peligro su salud por no tener atención a sus necesidades



"Este sacrificio de la protesta que ustedes están haciendo, no debería existir y no va existir por la voluntad política del Gobierno (...), vine con la encargada nacional de cáncer para dar una solución definitiva", complementó.



Aclaró que la construcción de un nuevo oncológico se vio frenada por no establecer la competencia de las autoridades para la expropiación de un terreno, donde se ejecute esa obra.



"Si la voluntad de otras instituciones es que la propiedad no es de acá, lo vamos hacer en cualquier otro lugar de Santa Cruz", advirtió la autoridad.



Las madres de familia con hijos enfermos de cáncer, por su parte, se comprometieron a suspender su medida de presión, pero esperan a que mañana, sábado, se firme el documento de transferencia de terreno de parte de la Legión de Damas de Lucha Contra el Cáncer, para la construcción del oncológico.

Fuente: ABI