Investigan presunto caso de feminicidio en Pucara

Aprehenden a un sospechoso de feminicidio, después de realizar una persecución en la zona de Jaihuayco, logrando capturar a Júas M. V. (29), acusado del presunto feminicidio a su pareja, Daria Medrano (28).

“Se le interceptó por el templo de Jaihuayco, pero igual se dio a la fuga, se tuvo que realizar la persecución correspondiente y utilizar los mecanismos de arresto. Aseguró que no cometió el delito, que su pareja se habría querido suicidar” indicó el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Jhon Bermúdez.

La pareja llevaba 10 años de casados y los problemas en su relación eran constantes, la madre la de la víctima indicó que tienen un pequeño hijo de 7 años, que sería testigo de las peleas.

El pasado viernes habría tenido una discusión que terminó en tragedia. La madre de la víctima encontró el cadáver e inmediatamente reportó el hecho a la Estación Policial Integral (EPI) del Sur como asesinato y responsabilizó del hecho al esposo de la joven porque una vecina le contó que lo vio salir de la casa y comentar que su mujer se suicidó.

Según un reporte policial preliminar y declaraciones de la madre de Daria, se conoce que el acusado tenía otra pareja, con la que convivía y tendría un hijo, la mujer fue aprehendida con fines investigativos.

La policía presume que se trata de un feminicidio porque el acusado alistó una maleta, se cree que para huir y no prestó auxilio a su pareja dándose a la fuga.

“No la maté, la encontré ahí, estaba colgada en la puerta, yo fui porque me llamó, fui de volada, ahí donde vivía, porque no vivía yo con ella (…) Me asuste al verla, tenía miedo” declaró Júas.