Keanu Reeves aclara su situación con Angelina Jolie

Keanu Reeves esta pasando por su mejor momento de popularidad. El actor indudablemente tienen a medio mundo a sus pies después del estreno de “John Wick 3″ y su participación como Duke Kaboom en “Toy Story 4″.

En torno a su figura, tan querida y sencilla como reservada, también surgen rumores, y uno de los más recientes ha sido el de un supuesto romance con Angelina Jolie.

Desde que la Julie se separó de Pitt, no han faltado especulaciones sobre nuevas parejas de la bella actriz, aunque lo cierto es que ninguna ha sido confirmada. La vida privada de Keanu Reeves, por su parte, no podría estar en un extremo más opuesto, tras la trágica muerte de su ex novia en 2001, no se le ha conocido pareja alguna.

Hace unos días, la revista “Star” publicó una nota asegurando que los actores mantenían un romance y afirmaron que ambos mantuvieron una cita y que ella quedó encantada. Sin embargo, nada de esto habría sido cierto.

Keanu a través de su representante, envió un comunicado a la revista, con el propósito de poner fin a las especulaciones:

“Su historia es completamente falsa y no se basa en ninguna verdad. Los hechos nunca ocurrieron. Otra vez, están fabricando e inventando mentiras con el propósito de aumentar sus ventas por puro beneficio financiero.”

Descartados los rumores, llegan con fuerza las posibilidades de que Angelina Jolie y Keanu Reeves trabajen juntos por primera vez, ya que ella ha sido fichada como protagonista de “Los Eternos”, una nueva película de Marvel que se estrenará en 2020 y que quiere sumar a Keanu a su elenco.

Bienvenida sea esta actuación entre dos grandes de Hollywood.