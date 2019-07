Él es un maestro ‘Amauta Andino’ que quema cuerpos de llamas como parte de un ritual prehispánico. Es un ofrecimiento a la Madre Tierra que consiste en regresar a la tierra aquello que de la tierra salió. La gente lo hace para tener buena fortuna, deshacerse de malas vibras, o conseguir amor. En muchos lados de El Alto, en Bolivia, es posible comprar los ‘ingredientes’ necesarios, que incluyen hierbas, dulces, minerales y el feto (o cuerpo maduro, dependiendo del ritual) de una llama. Una vez que todo se quema, se entierra; simbolizando el regreso de todo bien a su lugar de origen. Tan sólo una de muchas costumbres prehispánicas que permanecen vivas a pesar del paso de cientos de años.

