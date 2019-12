Neymar habría pedido la salida de un jugador del PSG

El París Saint-Germain cuenta con una de las plantillas de mayor calidad y más costosas del fútbol europeo, pero tener tantas estrellas en el vestuario con la talla de Neymar, Icardi, Cavani entre otros, resulta una tarea difícil para cualquier entrenador.



Así ha sido el caso del brasileño, quien segun los medios franceses, decide quienes forman parte de la plantilla e incluso de las alineaciones por encima de Thomas Tuchel.



Uno de los casos más recientes es el del alemán Julián Draxler, que además de no sumar muchos minutos en la actual temporada, tendría un pie y medio fuera de la escuadra francesa pues su relación con el diez no es la mejor.



Los reces entre ambos futbolistas han tomado fuerza y llevo al carioca a declarar en contra de su compañero "Sólo sabía dar pases de espalda", comentó al termino de un partido.



La calidad del alemán y la disposición de los parisinos para dejarlo salir ha llamado la atención del Chelsea, que no dudaría en hacerse con el atacante valuado según Transfermarkt en 30 millones de euros.