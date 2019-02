Proponen cambiar Tren por Teleférico

El arquitecto Johnny Antezana, ex concejal de Cochabamba, planteo cambiar el proyecto de la línea amarilla del tren metropolitano por un teleférico. La propuesta surgió por el rechazo de los vecinos de la “OTB Irlandés” al paso del tren por el daño ambiental que podría ocasionar, especialmente en el Jardín Botánico (Zona Muyurina).

Tendría que implementarse un centro de transferencia en los predios de ex Toyocar para la línea roja y verde del tren. La línea amarilla tendría las mismas estaciones que se han previsto, con la única diferencia que estaría formada por cabinas con un cableado a 12 metros de altura.

“Me permití plantear un sistema de intermodalidad, consiste en que el Tren Metropolitano funcione en la línea verde y roja; en la línea amarilla debe plantearse un teleférico en la altura que permita resolver todos los obstáculos en el trayecto que va desde la Sajama (cercano al Aeropuerto) y llega en la parte noreste, al municipio de Sacaba, en el Castillo”, explicó Antezana.

La ex autoridad recalcó que el impacto negativo contra el medio ambiente es “Cero” e indicó que esta propuesta es totalmente sostenible.

“En esta propuesta no se va a tumbar ni un árbol, no se va a expropiar absolutamente nada, no se destrozará la ciudad en ninguna parte de las vías o las calles. Lo más importante es que sobre el muro, empotrado al muro sud del río Rocha se plantarán unos postes metálicos, que permitan dar transparencia y seguridad (…)” indicó.

La última propuesta de las empresas JOCA de España y Molinari de Suiza, unidas en la Asociación Tunari, es emplazar la línea amarilla por donde originalmente fue diseñada, por el río, siguiendo el área de parqueos de la Costanera, para luego pasar por medio de la plaza de Las Banderas y continuar por las aceras de las avenidas Ramón Rivero y del Ejército.