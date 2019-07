Trump y líderes Congreso EEUU logran acuerdo sobre límite de deuda y gasto

El presidente Donald Trump y los líderes del Congreso de Estados Unidos llegaron a un acuerdo este lunes por una extensión de dos años del límite de la deuda y los topes de gastos federales, hasta el 30 de septiembre de 2021.

"Me complace anunciar que se llegó a un acuerdo con el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy", dijo Trump en Twitter.

Schumer y Pelosi emitieron rápidamente un comunicado confirmando el acuerdo, diciendo que la medida se votaría "rápidamente" en la Cámara de Representantes. El Senado también debe aprobarla antes de que Trump pueda convertirla en ley.

I am pleased to announce that a deal has been struck with Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority Leader Chuck Schumer, Speaker of the House Nancy Pelosi, and House Minority Leader Kevin McCarthy - on a two-year Budget and Debt Ceiling, with no poison pills....