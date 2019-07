Una descarga eléctrica casi acaba con su vida cuando intentaba lavar su moto

Nanning, China Nanning, China

Es posible que hayas tenido un accidente doméstico alguna vez con un enchufe, en cuyo caso, quizás dijiste en aquella oportunidad “me he electrocutado”. Si es así, afortunadamente lo que te ocurrió no fue una electrocución. ¿Qué ocurre realmente cuando te electrocutas?, pues la historia a continuación se puede decir que fue una electrocución con suerte.

Un joven chino, de la ciudad de Nanning se electrocutó frente a su garaje cuando se disponía a lavar su motocicleta, esto pasó el 27 de junio pasado, en la calle, donde estaba estacionado el motorizado que él se disponía a lavar.

El video que dejaremos a continuación, fue grabado por dos cámaras de vigilancia, donde muestran que el joven chino había introducido el cable de un compresor, que poseía una manguera, en un cubo de agua. En el momento en que tocó la manguera, recibió una fuerte descarga eléctrica durante aproximadamente 20 segundos. Lentamente fue cayendo hasta quedar tirado en el suelo.

Cuando la situación parecía irreversible, el joven pudo salvarse al desenchufar el electrodoméstico. Ante esto podemos constatar que si no tienes la capacidad de actuar de inmediato, estos accidentes pueden ser fatales.