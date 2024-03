11/03/2024 - 09:46

Abogado de Camacho: “Vamos a estar presente en la audiencia a las 13:30 como ordena el Tribunal”

Ante la posibilidad de que el traslado no se concrete, el abogado del gobernador cruceño advirtió que, de no llevarse a cabo, la audiencia no se realizará y los incidentes presentados por el procurador no se resolverán.

Redacción Charles Muñoz Flores