Caso Decretazo: Viceministra señala deficiencias en el proceso que impiden inicio de juicio oral

La Paz, Bolivia

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Susana Ríos, descartó el traslado de Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro a Santa Cruz, argumentando que hay deficiencias en el proceso por el caso 'Decretazo' que deben ser saneadas.

"Todo proceso penal debe guardar ciertos principios y garantías para todas las partes, esta es la del debido proceso, igualdad de las partes para poder presentarse en juicio, presentar pruebas y alegaciones. Para que las partes puedan participar con estas garantías constitucionales y bajo el principio de igualdad en un proceso, hay que notificar con los actuados principales de manera personal; esto no ha ocurrido en este caso, lo que está generando un vicio procesal insubsanable ", explicó Ríos.

Así, indicó que este aspecto fue advertido por el Viceministerio y la Procuraduría General del Estado. En ese sentido, se presentó la observación correspondiente, que debe ser resuelto por el Juzgado Octavo de Sentencia de la ciudad de Santa Cruz para que esas deficiencias se corrijan.

"Todo proceso, antes de dar inicio al juicio oral, tiene que ser revisado por las autoridades que toman conocimiento porque estos errores que, a veces, son insubsanables y que impiden el ejercicio de ciertos derechos determinan la nulidad de los procesos y, para evitar esa situación, todos los juzgadores tienen el deber de hacer esa revisión exhaustiva. Esto no ocurrió en este caso, por lo que se está pidiendo que se haga esta corrección ", agregó la viceministra.

En ese sentido, apuntó que no se puede hablar de un inicio de juicio oral cuando hay este tipo de defectos procesales, ya que se "vulneran" los derechos y garantías constitucionales para los denunciantes, víctimas y entidades participantes.

"Se puede haber notificado a determinadas personas, pero dentro del proceso son varias partes; cuatro asambleístas nacionales, cuatro asambleístas departamentales, instituciones que actúan por mandato legal, no por un interés personal, hay leyes que establecen nuestra participación en las diferentes instancias del proceso. Entonces, obviar a estas entidades, no permitir la participación porque no se nos ha notificado legalmente, vulnera los principios constituciones del debido proceso", detalló.