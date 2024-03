Todavía en duda el traslado de Camacho a Santa Cruz para su audiencia

Santa Cruz, Bolivia

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tiene programada una audiencia para este lunes 11 de marzo, en el Tribunal de Justicia cruceño, para lo cual, todavía no se establece si será trasladado o no, hasta la cárcel de Palmasola.

El traslado de la autoridad suspendida había sido confirmado, sin embargo, la Procuraduría General del Estado, presentó un recurso de nulidad y de corrección de procedimientos, por lo cual no podría trasladarse a Camacho hasta resolver el incidente.

Desde el Gobierno Central, el ministro Eduardo Del Castillo, se pronunció respecto al tema, y aseguró que es un tema que debe definirlo la Dirección de Régimen Penitenciario, aunque considera que llevar a Camacho a Santa Cruz, podría representar un conflicto social.

“No es un tema que lo define el ministro de Gobierno, eso lo define la justicia boliviana, esto lo definen las autoridades que están a cargo de Régimen Penitenciario del país, ellos podrán determinar si existen las condiciones materiales para poder trasladar a esta persona privada de libertad de un territorio a otro territorio, y si existen las condiciones materiales para no generar una convulsión social, no en La Paz o Santa Cruz, o que genere agresividad o conflictividad al interior del centro de rehabilitación de Palmasola, son elementos que está evaluando la dirección de Régimen Penitenciario, y ellos de acuerdo de informes de la Dirección Nacional de Inteligencia tendrán que tomar su decisión”, señaló el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, durante conferencia de prensa.

Del Castillo dijo que el pueblo cruceño sigue recordando los conflictos generados durante los días los 36 días de paro, y que no quieren revivir esa situación.

“El pueblo cruceño no se ha olvidado los trágicos sucesos que hemos tenido que vivir durante 36 días y los conflictos posteriores a la conflictividad por la aprehensión de Luis Fernando Camacho, donde lamentablemente se han destruido 28 instalaciones entre públicos y privados, por tanto, nadie en el departamento de Santa Cruz, pregunten a quien pregunten, no quieren volver a vivir eso grados de conflictividad, actualmente en Santa Cruz estamos viviendo paz y tranquilidad, estamos tratando de volver a la normalidad y lamentablemente por la culpa de una persona no vamos a evitar y tampoco vamos a interrumpir esos grados de satisfacción que estamos gozando en el departamento de Santa Cruz”, añadió Del Castillo.