Adiós a la monogamia: Las parejas de Hollywood con relaciones abiertas

Cada vez más, la monogamia se convierte en una opción, no en la norma. Y estas estrellas de Hollywood lo demuestran: algunas aprenden de las relaciones “abiertas” día a día y aceptan que es un reto, otras lo han experimentado fuera de sus matrimonios actuales.

Como sea, el mensaje es claro: “El matrimonio no es una cárcel”, dice Will Smith. “Hemos estado atrapados por el ideal de ‘felices para siempre’, pero hay otros modelos de relación”, opina Emma Thompson o, “¿Quién dijo que el ser humano es monógamo? Sólo la biblia o algo así”, cree Hugh Grant.

Todos ellos experimentaron con sus parejas, habrá que saber qué tan bien les fue.

Will Smith y Jada Pinkett : “El amor no es una cárcel”

Una de las parejas más famosas en la industria del entretenimiento estadounidense es la que conforman Will Smith y Jada Pinkett. Contrajeron matrimonio en 1997, aunque se conocieron unos años antes, en 1995, durante las audiciones de El príncipe del Rap.

Juntos procrearon dos hijos, Jaden Smith, recordado por su trabajo en películas como En busca de la felicidad y Karate Kid, y Willow Smith, quien ha volcado su carrera hacia el canto y la música. Sin embargo, esta “pareja dorada” ha sufrido de múltiples escándalos a lo largo de su relación.

En un inicio, a mediados del 2011 se especuló que Jada habría tenido un amorío con Marc Anthony. Aunque la pareja después calló los rumores con una publicación en la revista People, donde aseguraron que el suyo era un matrimonio intacto.

Años después, en 2020, el escándalo de la infidelidad de Jada con el rapero August Alsina opacó casi por completo a la familia. Durante un programa que Pinkett transmitió a través de Facebook, The Red Table, Jada dio a Will todos los detalles de su relación extramarital.

Según explicó, lo que comenzó como una inocente ayuda, terminó en una relación sexual y sentimental. Por su parte, Alsina relató que tuvo la “bendición” de Smith para entablar una relación amorosa con su esposa, lo que destapó la dinámica de “matrimonio abierto” que presuntamente tienen y que ha dado tanto de qué hablar.

Durante una entrevista con la revista CQ concedida en 2021, Will explicó que, en un inicio, su matrimonio con Jada era monógamo. Aunque eso no duró demasiado, pues ninguno de los dos cree en un “matrimonio normal”.

“Aunque al principio fue una relación monógama, ahora ya no lo es”, expresó el actor, quien también admitió que ha tenido otras parejas sexuales fuera del matrimonio con Jada.

“Los espectadores creyeron que Jada era la única que tenía otras relaciones sexuales, pero no fue el caso”, dijo en referencia a la relación que hubo entre Jada y el rapero.

“Nos hemos dado la confianza y la libertad, con la creencia de que todos tienen que encontrar su propio camino. Y el matrimonio para nosotros no puede ser una cárcel. No sugiero nuestro camino a nadie, pero las experiencias que hemos vivido por la libertad que nos hemos dado y el apoyo incondicional, son, para mí, la definición más pura del amor”, expresó Will, quien en múltiples ocasiones anteriores ha defendido esta postura con respecto a los enlaces matrimoniales.

Hugh Grant y Anna Eberstein: el matrimonio es una “receta para la miseria mutua”

A pesar de ser el protagonista de múltiples películas de romance típicas de Hollywood, la concepción de Hugh Grant sobre el amor es todo, menos tradicional: “Si me preguntas: ‘¿Crees que los seres humanos están preparados para mantener relaciones fieles y monógamas durante 40 años?’, respondo que no, no y no”, dijo en una entrevista con Howard Stern en 2016.

“¿Quién dijo que el ser humano es monógamo? Sólo la biblia o algo así”. Quizá por eso, el actor siempre mantuvo una fama de “rompecorazones”, especialmente después de su relación con Elizabeth Hurley y Jemima Khan. Hasta que contrajo matrimonio con la productora sueca Anna Eberstein, con quien procreó tres hijos, además de los dos que tuvo con Tinglan Hong.

La pareja se casó en el 2018 muy cerca de West London, según reportaron distintos medios de comunicación. Aunque comenzaron una relación, aparentemente abierta, desde el 2012. Sin embargo, el haber contraído matrimonio por primera vez a los 57 años, cambió por completo la visión que tenía Grant de él.

Hasta antes de casarse, como dejó ver en aquella entrevista con Howard Stern, Grant consideraba que la monogamia era una “receta para la miseria mutua” y se puede asumir que llevó de esa manera su relación con Anna. Sin embargo, no es claro si después de contraer nupcias continuaron en el mismo acuerdo.

Al respecto, Grant ha asegurado en distintas entrevistas que se siente muy bien dentro del matrimonio y también viviendo la paternidad de sus hijos. Aunque también ha admitido a los medios de comunicación que se casó por razones que tienen que ver más con ser práctico que con el amor.

Scarlett Johansson y Colin Jost: “No es natural ser monógamos”

La actriz Scarlett Johansson y su actual esposo, y también padre de su segundo hijo, Colin Jost se conocieron en noviembre del 2010 durante la participación de la intérprete como conductora del programa de televisión Saturday Night Life y actriz en un sketch que Colin, quien es co-host del programa, escribió.

“Ese es mi primer recuerdo de él. Parecía tan seguro de sí mismo en ese momento. No sé si se sentía así, pero en este medio, si no eres seguro como escritor, tus proyectos jamás se producen”, contó Johansson a The Hollywood Reporter en el 2019. Sin embargo, aunque el encuentro captó la atención de ella, el verdadero “flechazo” ocurrió en una fiesta siete años después.

Después de esa fiesta, la pareja comenzó a hacer apariciones en distintos puntos de la ciudad de Nueva York, en donde fueron vistos por distintos medios de comunicación, y la relación fue cuesta arriba: celebraron sus cumpleaños juntos, asistieron a conocer a sus respectivas familias y a finales de 2017 hicieron su primera aparición pública.

Dos años después, el publicista de Johansson se encargó de dar la noticia de su compromiso matrimonial. “Es el amor de mi vida”, aseguró alguna vez Scarlett y finalmente, en octubre de 2020, la pareja finalmente contrajo matrimonio en una pequeña e íntima ceremonia celebrada junto a sus amigos y personas cercanas.

Poco tiempo después, anunciaron el embarazo del primer hijo de la pareja, a quien llamaron Cosmo y nació en agosto de este año. Pero antes de este modelo de familia aparentemente tradicional, Scarlett habló sobre sus inseguridades respecto a monogamia e incluso aceptó que ella no se ha manejado de esa manera en con sus parejas.

Aunque no es claro si su matrimonio es, o no, “abierto”, esto es lo que dijo al respecto: “Creo que la idea del matrimonio es muy romántica. Es muy bonito y ponerlo en práctica puede ser precioso. Sin embargo, no creo que sea natural ser monógamos”.

“Pueden criticarme por decir esto, pero sinceramente, ceo que mantener la monogamia cuesta mucho trabajo y el hecho de que cueste tanto demuestra que no es algo natural para el ser humano. Yo la he practicado, pero va en contra de nuestros instintos”, expresó, por ello, existe la posibilidad de que su matrimonio está fuera de las normas de “sólo una pareja”, aunque nada está comprobado.

Emma Thompson y Greg Wise: “A veces si nuestra furia, rabia, incredulidad y horror por la infidelidad son realistas”

La actriz Emma Thompson y el actor Greg Wise contrajeron matrimonio en el 2003, luego de que se conocieron rodando una película juntos en 1995. Los actores británicos comparten desde entonces sus vidas en un aparente acuerdo monógamo.

Sin embargo, la actriz que recientemente causó revuelo por su actuación como Cruela en la película de Disney Cruela, se ha sincerado muchas veces sobre su árida concepción del matrimonio y lo monogamia. Por ello, es difícil pensar que después de tantos años, ella y su esposo no hayan optado por “abrir” su relación.

“Creo que estamos atascados por ciertos ideales románticos que moldearon nuestra forma de entender las relaciones. A veces me pregunto si hay alternativas, y si nuestra furia, rabia, incredulidad y horror por la infidelidad son realistas. Hemos estado atrapados por el ideal de ‘felices para siempre’, pero hay otros modelos de relación”, expresó en entrevista con el diario Daily Mail.