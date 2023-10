Alcaldía cruceña niega sobreprecio en la compra de 29 camionetas tras allanamiento en la Quinta Municipal

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El secretario de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz, Mario Centellas, negó enfáticamente cualquier irregularidad o sobreprecio en la adquisición de 29 camionetas y 4 camiones. Se comprometió a comparecer ante la Fiscalía como testigo en la investigación que se lleva a cabo al respecto.

Este martes, en horas del mediodía, se llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de la Quinta Municipal como parte de la investigación en torno a la compra de camionetas con presunto sobreprecio. Recordemos que, días atrás, el concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, denunció que más de 30 camionetas se compraron por cerca de Bs 280.000, cuando su valor en el mercado oscila entre Bs 245.000 y Bs 255.000.

Los delitos que se están investigando incluyen malversación de fondos e incumplimiento de deberes, entre otros.

Durante una conferencia de prensa, el Secretario de Administración y Finanzas presentó una serie de facturas que, según él, son evidencia de la transparencia en el proceso de compra. Centellas argumentó que las acusaciones se basan en una comparación inadecuada, ya que se están evaluando precios de febrero, cuando se realizó la cotización, con los precios de octubre, que suelen ser más bajos debido a la Expocruz.

“No hay por ningún lado un sobreprecio y tenemos pruebas”, enfatizó Centellas, mientras exhibía una serie de documentos ante los medios de comunicación. "Como me van a demostrar un sobreprecio que, primero, no existe y, segundo, que no tiene la comparación adecuada", agregó.

En relación a su citación ante la Fiscalía, el funcionario aclaró: "Ellos no pueden investigar sin citarte y yo fui citado para mañana a las 17:00. No hubo sobreprecio y no va a haber nunca en el municipio".

