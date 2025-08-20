TEMAS DE HOY:
Alcaldía de La Paz demolerá viviendas en riesgo de colapso

Las estructuras presentan una inclinación preocupante y están construidas sobre terrenos inestables que contienen basura.

Milen Saavedra

20/08/2025 11:43

Alcaldía de La Paz demolerá viviendas en riesgo de colapso
La Paz, Bolivia

La Alcaldía de La Paz anunció la demolición de dos viviendas ubicadas cerca de la Avenida Francisco Bedregal debido al riesgo inminente de colapso. Las autoridades han tomado esta decisión para proteger la seguridad de los ciudadanos y evitar una posible tragedia.

Según el subalcalde del macrodistrito Cotahuma, Gonzalo González, las estructuras presentan una inclinación preocupante y están construidas sobre terrenos inestables que contienen basura. Esta situación ha llevado a la Alcaldía a actuar de manera inmediata.

La demolición comenzará este miércoles con trabajos de preparación, y se espera que en los próximos días se despliegue maquinaria pesada para derribar por completo las construcciones. Las autoridades advirtieron que, si las labores lo requieren, la Avenida Francisco Bedregal podría ser cerrada temporalmente.

 

Fotos: Red Uno.

