Presidente Arce expresa preocupación por policías heridos y bomberos afectados en Santa Cruz

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, expresó su solidaridad y apoyo a los efectivos policiales heridos durante la jornada pasada en la ciudad de Santa Cruz, en particular al uniformado que recibió un impacto de bala mientras cumplía con su deber.

“Este lamentable suceso, que generó zozobra en nuestra población, no quedará impune. Hemos instruido una investigación exhaustiva para dar con los responsables de este acto y de otros hechos de inseguridad en la urbe cruceña. Actuaremos con firmeza para que la inseguridad ciudadana no se apodere de nuestras calles”, manifestó el Jefe de Estado a través de sus redes oficiales.

De igual manera, el Primer Mandatario expresó su preocupación por los cuatro bomberos que resultaron con quemaduras mientras intentaban sofocar un incendio en una fábrica de colchones en el Parque Industrial de Santa Cruz. Ante esta situación, Arce instruyó que se les brinde toda la atención médica y el apoyo necesario para garantizar su pronta recuperación.

“El compromiso de nuestros policías y bomberos es un gran ejemplo de valentía y merece nuestro máximo reconocimiento y respaldo”, concluyó el presidente.

