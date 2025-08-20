Senador electo plantea revisar contratos del litio y apuesta por el agro como motor de la estabilización económica

El senador electo por la alianza Libre, Leonardo Roca, anunció que una de las primeras tareas de la nueva legislatura será revisar los contratos del litio, solicitando que estos no sean tratados sin un análisis profundo y responsable.

“Las tareas pendientes tenemos que revisarlas. Hemos hecho la solicitud de que los contratos del litio no sean tratados hasta que ingrese esta nueva gestión. Cualquier decisión debe responder a un plan a corto, mediano y largo plazo que apunte a estabilizar la economía”, señaló Roca a la Red Uno.

En ese sentido, subrayó que el agro debe convertirse en la “punta de lanza” de la reactivación inmediata del país. Planteó, además, la necesidad de debatir el uso de la biotecnología y de impulsar una ley de garantías para blindar al sector productor, facilitando las exportaciones bolivianas. “Para avanzar necesitamos una agenda productiva clara y un diálogo sincero con los actores del sector. Por ello pediremos una reunión con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO)”, agregó.

Respecto a la coyuntura política, Roca también se refirió al pedido del economista Jaime Dunn, quien sugirió la renuncia de Jorge Quiroga a su candidatura. Al respecto, el senador electo expresó: “Espero que haya sido solo un lapsus y que Dunn reconsidere su posición”.

