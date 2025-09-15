Alianza Libre pide al TSE hacer cumplir acuerdo contra la guerra sucia y emplaza al PDC a presentar pruebas

El delegado titular de la Alianza Libre ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y diputado electo, Rodrigo Antonio Loma, presentó este lunes una solicitud formal para exigir el cumplimiento del acuerdo de respeto en campaña electoral, firmado el pasado 10 de septiembre en Santa Cruz, cuyo objetivo es evitar la guerra sucia y la desinformación.

“Nos hemos apersonado como Alianza Libre al Tribunal Supremo Electoral para presentar una solicitud a esta instancia en cumplimiento al acuerdo que se suscribió el pasado 10 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz y, a pesar que hasta el momento todavía no ha sido firmado por todos los representantes y candidatos del PDC, entendemos que ha establecido una obligación del cumplimiento de los acuerdos. Dentro de este acuerdo precisamente se estableció la obligación de las organizaciones políticas de evitar ingresar en lo que se ha denominado la guerra sucia o la desinformación”, explicó Loma en rueda de prensa.

El legislador señaló que el PDC ha denunciado la existencia de supuestos “guerreros digitales” y una serie de acusaciones sobre guerra sucia que, según la Alianza Libre, carecen de fundamento. En ese sentido, solicitó al TSE requerir a esa fuerza política la presentación de pruebas concretas.

“Si el PDC no presenta pruebas, la ciudadanía verá su credibilidad. No pueden seguir victimizándose en plena campaña electoral”, subrayó el diputado electo.

Asimismo, Loma manifestó que esperan que el candidato a la vicepresidencia del PDC, Edman Lara, estampe su firma en el acuerdo del TSE, y pidió al órgano electoral asumir un rol proactivo en la verificación de las denuncias de guerra sucia.

Mire el video:

