Anulan la liberación de quien mató y violó a una adolescente, definirán si encierran al feminicida sentenciado

Cochabamba, Bolivia

Fueron horas determinantes para la madre de María del Carmen Carballo Reyes, que fue salvajemente asesinada. El feminicidio ocurrió el 13 de marzo de 2016 y presenciado por 21 pandilleros. Omar Alejandro Ordoñez integrante de “Wander Rap”, una peligrosa pandilla en Cliza, en el Valle Alto, junto a su grupo, violó y mató a la colegiala, que era su enamorada, en un rito de iniciación.

Por este hecho Pilar Reyes ha buscado justicia desde hace cinco años, pero no sólo sufrió la pérdida de su hija, también sus otros hijos por el temor a ser víctimas de represalias se fueron de su casa, quedando sola con su pequeño de 7 años.

“Son cinco años que estoy caminando buscando justicia. Para el pobre no hay justicia (…), soy víctima de agresión constante, no tengo con que comunicarme. Mis hijos viven lejos y por temor no vienen a verme. Vivo en el campo sola con mi hijito pequeño, han amenazado a mis otras hijas”, contó en quechua a la Red Uno.