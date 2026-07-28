Apenas tiene cuatro años: Luis Ismael lucha por superar su parálisis cerebral a lado de su madre

A sus 4 años, Luis Ismael enfrenta una dura batalla. El pequeño fue diagnosticado con parálisis cerebral y tiene dificultades para sentarse, moverse, alimentarse y controlar sus músculos; sin embargo, su madre Britney Chambi asegura que no dejará de luchar por darle una mejor calidad de vida.

“Yo siempre voy a luchar por ti, no te voy a dejar solo. Voy a hacer todo lo posible por ti”, expresó la joven madre, quien dedica su tiempo al cuidado de su hijo.

Britney contó que descubrió que algo no estaba bien cuando Luis cumplió un año, ya que no lograba sentarse ni caminar. Tras llevarlo a un centro médico y realizarle estudios, recibió el diagnóstico de parálisis cerebral.

Complicaciones que enfrenta Luis

El pequeño tiene movilidad limitada en su mano izquierda, presenta dificultades para hablar, no puede alimentarse por sí solo y sufre ataques de epilepsia, especialmente cuando se asusta o llora demasiado.

“Él no come solito, no puede tomar su leche, tengo que estar con él. Es difícil”, relató su madre, quien explicó que los tratamientos representan un alto costo para la familia.

Luis necesita fisioterapia especializada, hidroterapia, pañales, leche y un andador ortopédico que le permita trabajar en su movilidad. La madre señaló que una sesión de terapia puede costar entre Bs 60 y Bs 65, además de otros gastos que debe cubrir diariamente.

Madre y abuela y Luis no lo abandonan

Britney, de 23 años, cuenta con el apoyo de su madre Juana Ascencio para cuidar al pequeño. La abuela pidió ayuda a la población para que Luis pueda continuar con sus tratamientos.

“Mi hijito no siente, no camina, no come bien. Cada día mi nietito está sufriendo. Quiero que me ayuden, quiero que camine y hable”, manifestó entre lágrimas.

Ante el llamado de solidaridad, la población respondió y comenzó a realizar aportes económicos para la familia. En una primera etapa se logró reunir más de Bs 30 mil destinados a los tratamientos y necesidades del pequeño.

La familia mantiene la esperanza de que, con terapia constante y el apoyo necesario, Luis Ismael pueda avanzar hacia una mayor independencia.

“Me siento feliz porque por lo menos voy a poder llevar a mi hijo a fisioterapia. Me duele verlo así, solo echadito”, dijo Britney al recibir el apoyo de la población.

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