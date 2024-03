Asambleísta critica a viceministra por opinar sobre caso Decretazo sin ser parte y la califica de "cortina de humo"

Santa Cruz, Bolivia

En medio de un tenso ambiente jurídico-político, la Asambleísta Departamental de Creemos, Paola Aguirre, describe como un “manoseo” la situación jurídica del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca. La polémica se centra en torno al traslado ordenado por el Tribunal Octavo de Sentencia para que Camacho se presente en la audiencia de inicio de juicio oral dentro del caso ‘Decretado’.

Aguirre, representante legislativa cruceña, expresó su preocupación ante lo que considera una falta de certeza en la ejecución de la orden judicial. Se refiere al hermetismo que rodea al operativo de traslado, equiparándolo al manejo del polémico operativo de secuestro anterior. Esto, en sus palabras, constituye una afrenta a los derechos procesales del gobernador y una burla para el pueblo cruceño.

La postura de Aguirre apunta hacia el Gobierno nacional y el Movimiento Al Socialismo (MAS), a quienes acusa de falta de respeto a la ley y de control sobre el Órgano Judicial. Según ella, esta situación evidencia una manipulación política del caso y una clara intención de perjudicar a Camacho.

“Como Asamblea Legislativa Departamental (ALD), vamos a hacer nuestra presencia en la audiencia de inicio de juicio oral. El traslado del gobernador, si aún no se ha efectuado, debe realizarse en cualquier momento, ya que este juicio oral no podrá iniciarse sin la presencia del gobernador en los estrados judiciales”, indicó.

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, advirtió que la falta de notificaciones y otras "deficiencias procesales” impiden que el juicio oral del gobernador cruceño en el denominado caso “Decretazo” pueda iniciarse.

Al respecto, Aguirre señaló: “Es evidente el manoseo político de la situación jurídica del gobernador Luis Fernando Camacho. Me sorprende sobremanera las declaraciones del viceministerio de Transparencia Institucional, puesto que se puede corroborar en el auto de apertura de juicio oral que el viceministerio no es parte del proceso Decretazo. Este auto de apertura de juicio oral señala que no ha presentado acusación. Esto significa que las declaraciones de la vocera del Gobierno que ahora pretende justificar el incumplimiento a esta orden judicial”.

Sin embargo, Aguirre cuestionó estas justificaciones, argumentando que el Viceministerio de Transparencia no es parte del proceso ‘Decretazo’. Además, señaló que el auto de apertura de juicio oral indica que no ha presentado acusación, desacreditando así las declaraciones de Ríos.

Finalmente, Aguirre denunció intentos de invisibilizar la popularidad y el respaldo del pueblo hacia Camacho, así como maniobras para retrasar su traslado. Aseguró que tarde o temprano, el gobernador deberá comparecer ante la justicia cruceña, a pesar de la incertidumbre actual respecto a su situación y los obstáculos legales y políticos que enfrenta su traslado.