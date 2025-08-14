Autoridades coordinan plan de seguridad para el día de las elecciones

A pocos días de las elecciones generales, los representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunieron este jueves con autoridades de la Policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y otros organismos para consolidar el plan de seguridad que regirá antes, durante y después de la jornada de votación. El encuentro tuvo lugar en el centro de cómputo de Santa Cruz.

María Cristina Claros, presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, destacó la coordinación "plena y consolidada" entre todas las instituciones. Asimismo, detalló las medidas de seguridad para garantizar un proceso electoral transparente y ordenado.

Medidas de seguridad y custodia del material electoral

Claros informó que las Fuerzas Armadas se encargarán de la custodia y el traslado del material electoral a las zonas rurales, mientras que la Policía hará lo propio en las áreas urbanas. Para asegurar la integridad de la cadena de custodia, todos los vehículos de transporte están equipados con un sistema de rastreo satelital que permite monitorear su recorrido minuto a minuto hasta que las maletas electorales lleguen a sus recintos respectivos.

El Gobierno Autónomo Departamental, el Gobierno Autónomo Municipal, el Tribunal Departamental de Justicia y el Ministerio Público también participaron en la reunión. La Fiscalía y el Tribunal de Justicia aseguraron que dispondrán de jueces y fiscales de turno para atender cualquier eventualidad o delito electoral que pueda ocurrir.

Entra en vigencia el auto de buen gobierno y el silencio electoral

La presidenta del TED también recordó que, desde este jueves, rige el silencio electoral, prohibiendo toda manifestación de apoyo o rechazo a cualquier candidatura. Asimismo, se prohibirá el consumo y expendio de bebidas alcohólicas a partir del viernes y hasta el mediodía del lunes.

Para la jornada de votación, el domingo 17 de agosto, se prohibirá la circulación de vehículos terrestres sin el permiso correspondiente emitido por el Órgano Electoral Plurinacional, y se aplicarán multas a quienes incumplan esta normativa. Estas medidas, en concordancia con la resolución del TSE y el auto de buen gobierno, buscan generar certeza en la ciudadanía y garantizar una "fiesta democrática".

