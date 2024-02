Avicultores de Santa Cruz analizan el envío de pollos a otros departamentos por puente aéreo

Santa Cruz, Bolivia

Los avicultores de Santa Cruz sostuvieron una reunión para analizar el envío de abastecimiento de carne de pollo a los diferentes departamentos del país. En ese sentido, expresaron su preocupación por las afectaciones que generan los ya 12 días de bloqueos en el país.

"Estamos preocupadísimos por las pérdidas millonarias que tiene la avicultura nacional. En Cochabamba no tienen alimento para los pollos, están sacando al pasto para que puedan comer por lo menos eso, no hay vitaminas, no hay grano, no hay vacunas, no hay absolutamente nada. Nosotros como Federación Nacional también estuvimos dispuestos a mandar alimento", afirmó Winston Ortiz, presidente de la Federación de Avicultores.