Biocidio en El Alto: Buscan a cómplice de un sentenciado a cinco años por brutal agresión a cachorro

En pasadas horas se conoció sobre la histórica sentencia que se dictó a un hombre, acusado por el delito de biocidio, quien, de forma violenta, provocó la muerte de un cachorro en febrero de 2024.

El sentenciado, identificado como Diego P.Q. deberá cumplir su condena en la cárcel de San Pedro de La Paz y autoridades, todavía se trabaja en identificar a un segundo implicado en este terrible hecho de violencia.

“La jueza ha entendido realmente cómo ha sufrido este pobre perrito y que este sufrimiento merece ser calificado con la sentencia máxima (…) vamos a exigir que la sentencia sea cumplida en la cárcel de San Pedro, con los 5 años completos”, dijo el representante legal de la Fundación Rescata, Protege y Cambia (RPC), Diego Espinoza.

Recordaron que la terrible agresión se realizó en la avenida 6 de Marzo de la ciudad de El Alto, en un negocio de venta de llantas, el propietario golpeó con una barra de metal al cachorro de su cuñado, un can mestizo.

Todo quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se llega a ver al animal agonizando antes de perder la vida.

