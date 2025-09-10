TEMAS DE HOY:
Biocidio cirugía estética Persecución policial

34ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Biocidio en El Alto: Buscan a cómplice de un sentenciado a cinco años por brutal agresión a cachorro

El principal acusado del hecho, ya cuenta con una sentencia que deberá cumplir en la cárcel de San Pedro de La Paz.

Silvia Sanchez

10/09/2025 13:07

Foto ABI
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

En pasadas horas se conoció sobre la histórica sentencia que se dictó a un hombre, acusado por el delito de biocidio, quien, de forma violenta, provocó la muerte de un cachorro en febrero de 2024.

El sentenciado, identificado como Diego P.Q. deberá cumplir su condena en la cárcel de San Pedro de La Paz y autoridades, todavía se trabaja en identificar a un segundo implicado en este terrible hecho de violencia.

“La jueza ha entendido realmente cómo ha sufrido este pobre perrito y que este sufrimiento merece ser calificado con la sentencia máxima (…) vamos a exigir que la sentencia sea cumplida en la cárcel de San Pedro, con los 5 años completos”, dijo el representante legal de la Fundación Rescata, Protege y Cambia (RPC), Diego Espinoza.

 

Recordaron que la terrible agresión se realizó en la avenida 6 de Marzo de la ciudad de El Alto, en un negocio de venta de llantas, el propietario golpeó con una barra de metal al cachorro de su cuñado, un can mestizo.

Todo quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se llega a ver al animal agonizando antes de perder la vida.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD