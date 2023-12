Bolivia selló acuerdo con la empresa rusa “Uranium One Group” (U1G) para la extracción de litio

La Paz, Bolivia

El presidente del Estado plurinacional de Bolivia, Luis Albero Arce, informó sobre la firma de convenio que este miércoles se llevó a cabo con la empresa “Uranium One Group” (U1G).

Destacó que el Estado boliviano participa en todas las cadenas productivas de comercialización de Litio, en las que mencionó que realizaremos la minería, y la industrialización en base a la "necesidad del pueblo boliviano".

De igual manera, mencionó que se realizará la comercialización del litio, y las baterías, en base al modelo de negocio del país, por lo cual se pretende potencializar este proyecto con la construcción de una planta con tecnología.

“Bolivia no solo tiene Litio en los salares Uyuni, sino también tenemos litio en varias regiones del país, que también hay que explotarlas”, dijo Arce.

En cuanto al trabajo de esta empresa, y lo que realiza en nuestro país, señaló que la compañía rusa será parte de la explotación del litio en Bolivia.

“La Compañía “Uranium One Group” (U1G), como parte de la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica “Rosatom”, es responsable de la implementación de proyectos en el extranjero, en el campo de la extracción de uranio, así como de metales no ferrosos y raros. Basado en la tecnología rusa de Extracción Directa de Litio, (EDL) Uranium One, está implementando un proyecto en Bolivia, contando con las mejores soluciones de ingeniería y competencias de producción de las organizaciones de Rosatom, y el conocimiento tecnológico de las principales empresas industriales rusas”.