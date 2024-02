"Brindaremos el apoyo a Don José", aseguró el director de Segip Santa Cruz Mojica

Santa Cruz, Bolivia

El director del Servicio de General de Identificación Personal (Segip) en Santa Cruz, Alpacino Mojica, hizo referencia al caso de Don José Borda Aguilera de 87 años, el adulto mayor que denunció estar peregrinando para sacar su cédula de identidad.

Mojica dio a conocer que en el caso de Don José no se habría podido otorgarle el carnet porque no cuenta en el certificado de nacimiento, requisito indispensable para obtener la documentación.

“Lamentamos que muchos de estos casos generalmente lo viven personas de la tercer edad o personas que han descuidado mucho tiempo la situación legal de su documentación. La persona de la tercera edad no se le ha podido emitir la cédula de identidad porque no cuenta con el certificado de nacimiento correspondiente y nuestro sistema no permite saltar los pasos establecidos”, publicó en su página de Facebook.