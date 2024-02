Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Cuando abres tu cartera o monedero y revisas cuántas monedas de 10, 20 centavos hay en ella. ¿Las guardas en un cajón, una alcancía o para el pasaje? Aunque desde hace algunos años hay pocos productos que cuesten 10 o 20 centavos, casi nada.

Recordemos que el año 2011 el Banco Central de Bolivia (BCB) emitía 15,7 millones de monedas de 10 y 20 centavos por una suma de 8,9 millones de bolivianos para facilitar el intercambio monetario en el país.

En una similar situación a la actualidad donde el transporte público pide estudio técnico a las alcaldías, para reconsiderar se habrá un incremento al precio del pasaje.

El BCB durante el 2014 informaba que la circulación de este corte de monedas es normal y está en función al requerimiento de las entidades financieras. Aquella época la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) indicaba que estas monedas podían ser requerirlas en las entidades financieras.

¿Y los centavitos? ¿Qué pasó con las monedas de 10 y 20 centavos? Foto: RR.SS.

Eso se pensó durante hace 10 años atrás, pero ahora no es común encontrar monedas de 10 y 20 centavos, pareciera que ya no estuvieran en circulación y hay escasez de estas monedas de cortes pequeños.

Y durante esta gestión ha surgido el tema de un posible incremento en el precio de los pasajes, lo que hace que los cochabambinos se pregunten: ¿Dónde están estas monedas?

En el hipotético caso de que el pasaje se incrementará a Bs. 2,20 será que los ciudadanos tendrán su cambio, en caso de pagar Bs. 2,50.

La respuesta ante esta situación hipotética no se dejó esperar: “¡Que nos va devolver, difícil pues!”, “Ya no hay monedas de 10, ni de 20 no circulan”, indicaron con preocupación dos comerciantes.

“No creo, los chóferes no devuelven. Cuando era Bs. 1,90 los 10 centavos nunca devolvían y automáticamente se volvió el pasaje Bs. 2 (…) No habrá pasaje de 2,20 ellos cobrarán 2,50 directamente”, dijo molesta una madre de familia.

Un posible incremento se volvería en un denominado ‘efecto dominó’, es decir, que causaría el incremento en el costo de los productos de la canasta familiar.