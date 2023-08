Bus que iba de Santa Cruz a La Paz se embarranca y deja 16 heridos

Cochabamba, Bolivia

Un bus que viajaba de Santa Cruz a La Paz se embarrancó aproximadamente 10 metros en el kilómetro 52 de la carretera al occidente. El accidente, presumiblemente por fallas mecánicas, ocurrió cerca al mediodía de este sábado en el sector de Pirque, a 45 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. 16 pasajeros resultaron heridos y fueron llevados a una clínica de Quillacollo.

Pasajeros contaron que el chofer no conducía con exceso de velocidad.

Se trata de un vehículo de la empresa Sumaj Orcko, que quedó totalmente destrozado. Partió la noche del viernes de la capital oriental con retraso. Luego, paró en Quillacollo para dejar pasajeros y se dirigía a la sede de gobierno.

Personal de Tránsito y bomberos acudieron al lugar para evacuar a los heridos. No se registró, hasta el momento, ninguna persona fallecida. Sin embargo, dos pasajeros tienen heridas de gravedad por las fracturas.

Entre los afectados está un niño de 4 años, con trauma abdominal y cuyo diagnóstico es reservado. Los otros 14 heridos tiene policontusiones.

Michael Álvarez, director de la clínica Álvarez, explicó que algunos tienen trauma abdominal cerrado, fracturas en extremidades superiores e inferiores.

La mayoría de los heridos son de La Paz y uno es de Santa Cruz.

A su vez, ninguno de los conductores se explica qué pudo haber pasado, pues solo sintieron el golpe.

"Yo estaba descansando atrás. No estábamos corriendo. No me acuerdo de nada. Solo he tratado de ayudar. No sentía el brazo, luego me quise desmayar", contó el ayudante.