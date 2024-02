Caen tres policías bolivianos implicados en volteo de droga en la frontera con Argentina

Tarija, Bolivia

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, explicó los detalles en cuanto a la aprehensión de cuatro personas implicadas en un caso de volteo de droga, tres de ellos funcionarios policiales y uno civil, además existiría personas prófugas.

El hecho de la transacción de droga que contó con personas heridas por arma de fuego, ocurrió el pasado sábado en la región de Yacuiba en Tarija, en el lugar se había reportado a un policía herido, y otro personal atendió el caso.

“Se ha traducido en la existencia de tres personas heridas, tres personas que formaban parte de un conjunto de por lo menos 8 ciudadanos que intervenían en una transacción de compra venta de droga y que se traducía posteriormente en un volteo, y es que nuestra policía boliviana ha logrado identificar a los funcionarios policiales Maritza H. Q., Fernando C. C., Juan Pablo C. S. y el civil Ariel H. Q., como un grupo destinado a la venta de sustancias controladas; en tanto el grupo número dos, de los cuales forman parte Alexis H. O. alias el sicario, Miguel Alejandro M. alias el Pito, señor Juan Carlos D. B. alias el Chaqueño y Marcela R. C. alias la Marcela, como los copartícipes a intermediarios de esta compra”, informó el viceministro de Régimen Interior Jhonny Aguilera.