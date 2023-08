Califican a Jauregui como "porno diputado" y piden su renuncia

La Paz, Bolivia

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, calificó de “gravísima” la denuncia por extorsión a mujeres y buscar a menores de edad para tener relaciones que se hizo contra Juan José Jáuregui, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS). En ese sentido, le pidió que presente su licencia al cargo.

Como parte de la denuncia, el abogado Ludwing Ledezma presentó unas fotografías que muestran a un hombre sin ropa debajo de la cintura, además de la grabación de una llamada en la que se cotiza "un trío" con menores de edad.

Ledezma presentó una denuncia penal contra Jáuregui, por los delitos de “abuso sexual” y “beneficios en razón del cargo”, según los antecedentes el legislador le pidió a una mujer mantener relaciones sexuales a cambio de garantizarle fuentes de trabajo para ella y otras personas.

Alarcón dijo que el diputado goza de poder, porque ocupa una de las comisiones más importantes de la Asamblea Legislativa, que realizó el tratamiento del proyecto de ley de imprescriptibilidad de casos de abuso sexual. Hecho que le parece totalmente contradictorio a la luz de las denuncias.

Por su parte, Jauregui negó las acusaciones, habló de una "mano negra" y un financiamiento por detrás en el caso. Asimismo, puso en duda la veracidad de los audios. Agregó que existe mucho por investigar.

Asimismo, descalificó las declaraciones del diputado de oposición, Beto Astorga, quien lo califico de “porno diputado”.

Entonces, respondió indicando que él no tiene nada que opinar porque es un "diputado en pañales".

Por su parte, la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) indicó que la denuncia no avanza en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ya que no existe la Comisión de Ética.

A la vez, el fiscal William Alave informó que el Tribunal Departamental de Justicia aun no remitió el cuaderno de investigaciones al Ministerio Público para que la denuncia sea investigado en La Paz.

“La Fiscalía ha remitido un cuaderno de investigación, lo tenemos, pero hasta la fecha no nos ha hecho conocer el Tribunal Departamental de Justicia, la remisión por parte del juez de garantía. Nosotros no podemos investigar si no ha existido un control jurisdiccional y no olvidemos que el traslado de este proceso, es que el juez se declaró incompetente y lo ha remitido acá, entonces tiene que venir primero lo del juez competente y segundo recién nosotros podemos apersonarnos para hacer las investigaciones. No podemos realizar las investigaciones sin un juez cautelar porque él es el que controla las garantías de las investigaciones”, señaló.