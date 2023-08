Crece la división en el MAS: 'radicales' anuncian la creación de una nueva bancada

La Paz, Bolivia

Diputados del Movimiento al Socialismo (MAS) anunciaron la conformación de una bancada paralela por parte del ala 'radical', afín al expresidente Evo Morales.

Por su parte, los 'renovadores' minimizaron el anuncio asegurando que se trata de "22 pelagatos" que hace un año no participan en la bancada nacional, comentó Rolando Cuéllar.

"Hemos tratado de sobrellevar las relaciones en la Asamblea. Lamentablemente, hemos perdido el tiempo. Andrés Flores no ha tenido la capacidad de unificar a la bancada, es factor de división. Son 10 meses que la bancada está completamente dividida. Por esa razón, hemos tomado la decisión de oficializar la bancada nacional del MAS, somos 35 hasta 40 diputados. Hay muchos de los 'traidores' que se han venido a nuestra bancada y con seguridad van a tener sorpresa al momento de la elección de la directiva de la Cámara de Diputados", afirmó el diputado Héctor Arce.

El asambleísta señaló al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca de aislar a Evo Morales, con críticas.

"Nuestros dirigentes nacionales han sido claros; el MAS no es parte del gobierno, se separa de la gestión de Lucho (Arce). Ha empezado a manejar con prevendas, comprando con plata la conciencia de dirigentes o con pegas para la familia de estos malos dirigentes. Lo digo claro, Lucho ya no es mi presidente por el MAS, es el presidente del Estado Plurinacional por lo cual le tengo respeto, pero ya no es masista", afirmó Arce.