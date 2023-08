“¡Que se dedique a sus pescados!”: Fundador del MAS le pide a Evo que se retire de la política

Bolivia

En una declaración política que ha generado resonancias en el panorama boliviano, Román Loayza Caero, uno de los fundadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), emitió su opinión sobre las divisiones internas que aquejan a las organizaciones sociales y al partido político que ayudaron a establecer. En sus palabras, la actual división dentro del MAS es descrita por Loayza como “decepcionante y triste para los bolivianos”.

Loayza arremetió en particular contra Evo Morales, jefe del partido y expresidente, acusándolo de tener “intereses personales, conquista e individualistas” en su persistente deseo de postularse como candidato en las elecciones presidenciales de 2025. En un tono enérgico, Loayza afirmó: “Evo tiene que renunciar a su candidatura, que ponga otro candidato. No podemos destruir el instrumento político que hemos construido. Evo Morales es el ejecutivo de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, y que siga siendo el máximo dirigente hasta su muerte, pero ya no puede ser candidato, porque ya ha gobernado durante 14 años. Que se dedique a sus pescados y no joda más a nuestro país”.