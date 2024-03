Can en celo habría provocado la suspensión de vuelos en El Alto, según informe de la DGAC

La Paz, Bolivia

Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) brindaron un informe oficial acerca del incidente ocurrido en el aeropuerto internacional de El Alto, donde una aeronave sufrió un percance y se suspendieron vuelos de manera temporal.

Según se explicó, una jauría habría ingresado a la pista del aeropuerto y llegó a impactar con el tren principal de la aeronave, y gracias a la capacitación con la que cuentan los operadores de vuelos y tripulación, la aeronave se detuvo y se activaron los protocolos de seguridad.

García explicó que se realizó una inspección a todo el perímetro del aeropuerto en cuanto ocurrió el incidente, y se cree que un can en celo, habría generado la presencia de varios perros en la pista.

“Se ha hecho una inspección perimetral global y se ha evidenciado que no hay problemas en el perímetro, sin embargo, se ha suscitado el evento aparentemente un can en celo es el que ha promovido todo aquello, sin embargo aún no se han definido las condiciones por donde habrían accedido”, añadió García.