Cedeño acusa a Sosa y su esposo Sergio Perovic de montar una estructura de corrupción

Santa Cruz, Bolivia

El exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña, Javier Cedeño, denunció que la exalcaldesa interina Angélica Sosa y su esposo Sergio Perovic, montaron una estructura de corrupción en el Gobierno Municipal, no solo en la creación de ítems sino en extorsiones a gremialistas y locales públicos.

Cedeño fue aprehendido la jornada del martes después que brindó su declaración informativa ante la comisión de fiscales, involucrado por la presunta creación de 800 ítems fantasmas. La noche de este miércoles, el juez dispuso que sea enviado con detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

Ante el Ministerio Público, el exfuncionario declaró en la cámara Gesell en el que contó paso a paso cómo se montó dicha red de corrupción. Reveló que Sergio Perovic, esposo de la exalcaldesa, operó como asesor externo de la Alcaldía cruceña y que daba órdenes a los funcionarios municipales como a su persona.

Foto: Roy Teco

“Sosa conmigo casi no se metía, yo no era de su confianza, ella a mí no me pedía nada, pero sí me pedía Perovic que haga cosas, él me hizo designar en la Secretaría de Espacios Públicos”, indicó.

Continúa señalando que Perovic le decía que “no moleste a boliches como Plan B, Plan C, Luna Rosa y otros porque trabajaban con él”. También le instruyó que haga un proyecto para la reapertura de un cine que estaba cerrado durante la pandemia.

Respecto a Angélica Sosa, Cedeño relató cómo ‘aisló’ al exalcalde Percy Fernández. en el que solo ella podía ingresar al despacho en el área de Parques y Jardines.

“Angélica Sosa le hizo su despacho a Percy Fernández en el área de Parques y Jardines. A ese despacho casi nadie podía entrar. Al llevarlo a su casa, la que salía a hacer todas las cosas era Angélica Sosa; ganó protagonismo y Percy no tenía contacto con los demás. Ella decía que las cosas eran con ella y siempre que daba alguna orden decía que era por instrucción del ingeniero Percy Fernández. En Parques y Jardines, Percy tenía prácticamente un departamento, ahí comía y dormía. Posteriormente lo llevan a la clínica Dockweiler, porque ahí estaba Raúl Hevia, que cuando era funcionario municipal realizaba cobros para dar permisos de trabajo, incluso por 15 días”, asevera Cedeño.

Al inicio de su declaración, el exdirector de Recursos Humanos, mencionó a quien era directora de Protocolo, Eliane Saavedra. Dijo que a ella le dieron una licencia sin goce de haberes cuando su hijo fue acusado en el caso ‘La Manada’, pero que en los hechos cobraba su sueldo durante ese tiempo.

Mencionó que la madre de esta funcionaria (de apellido Daza Aguilera) tenía un ítem fantasma; es decir, cobraba, pero no trabajaba.

Durante la campaña electoral, Javier Cedeño afirmó que Perovic formaba parte del grupo que operaba en las oficinas de Santa Cruz Para Todos en las que se manejaban las planillas de funcionarios a los que se hacían los descuentos.

Finalmente, aseguró que Roberto Añez era personal de confianza de Angélica Sosa, que la reemplazó en Parques y Jardines y que manejó el mismo “sistema de sobreprecios y recaudaciones que Sosa”.

“Si se revisan las planillas siempre se mantuvo una cantidad de 3.000 funcionarios para el área de salud, la planilla de toda la gente que entraba irregularmente eran de 300 a 3200, había personal técnico como 800 a 1000, sumadas las cifras daban una cantidad aproximada de 9000”.