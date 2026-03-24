Cochabamba va a segunda vuelta con el cómputo oficial al 36,44%

El cómputo oficial para la Gobernación de Cochabamba alcanzó el 36,44% de avance, confirmando un escenario que ya perfila una segunda vuelta electoral.

Hasta el momento, ningún candidato logra cumplir los requisitos establecidos por ley: alcanzar el 50% más uno de los votos, o al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo lugar.

Loza lidera, pero sin ventaja suficiente por ahora

El candidato de Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP), Leonardo Loza, encabeza la votación con 131.636 votos (33,74%).

Le sigue Sergio Oliver Rodríguez Mercado, de APB-Súmate, con 109.034 votos (27,95%), manteniendo una diferencia de apenas 6 puntos, insuficiente para evitar una segunda vuelta.

En tercer lugar se ubica Alejandro Mostajo Rueda, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), con 60.240 votos (15,44%).

Condiciones para segunda vuelta

A pesar de liderar la votación, Loza no alcanza el 40% requerido ni logra una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, lo que activa el escenario de balotaje.

Elección competitiva

El resto de los candidatos registra porcentajes menores, reflejando una elección competitiva y con voto distribuido entre varias fuerzas políticas.

Continúa el cómputo

Según los datos oficiales:

Votos válidos: 86,89%

Votos nulos: 7,30%

Votos blancos: 5,81%

Votos emitidos: 449.053

El conteo oficial continúa en desarrollo, y el TED de Cochabamba aguardará al 100% del cómputo para oficializar o no una segunda vuelta.

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