Comerciantes afectados del mercado Mutualista realizan limpieza y marcan sus puestos para nuevamente vender

Santa Cruz, Bolivia

Pese a la lluvia, las bajas temperaturas y al olor a quemado que aún persiste no han impedido que los comerciantes afectados por el incendio en el mercado Mutualista abandonen el lugar estas dos jornadas de paro departamental que se lleva a cabo en Santa Cruz.

Asimismo, realizan la limpieza del mismo y comienzan a marcar sus puestos para nuevamente vender. Utilizan sus propios recursos para empezar de cero.

Los afectados por el incendio reclamaron a la alcaldía de Santa Cruz porque no cumplió con la limpieza en la zona del siniestro. El lunes, 8 de agosto, la maquinaria solo estuvo una hora. Asimismo, piden tinglado para poder vender y generar ingresos.

Nos encontramos preocupados por la falta de palabra de la alcaldía, que ha dejado a medias los trabajos de limpieza y aún no ha informado nada sobre la habilitación del tinglado para poder reanudar la venta en la zona afectada. “Estamos como ambulantes, estamos abandonados, los tractores ya no vienen. No sabemos cómo vamos a sobrevivir”, relató un comerciante que tenía su puesto en el sector de Ferretería.

Algunos optaron por vender en el 3er. Anillo externo, en plena vía pública hasta que sus puestos sean levantados. Las calles continúan cerradas.