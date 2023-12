Comunarios de Pailitas: Fuimos atacados por los mismos que actuaron en Las Londras

Santa Cruz, Bolivia

Mientras continúan las investigaciones por los recientes conflictos por tierras que tuvieron lugar en Santa Cruz, que resultaron con la muerte de una persona y varios heridos, comunarios de Pailitas aseguran que fueron atacados por las mismas personas que actuaron en Las Londras.

En la pasada jornada, Erick Fuentes, dirigente de la subcentral de campesinos de Pailitas, fue enviado con detención domiciliaria, con salida laboral, sin escolta, prohibición de salir del país y dos garantes personales, detalló la abogada Carmen Ovando.

La representante indicó que lo apresaron solo por ser el dirigente, aseverando que es inocente, se trata de una calumnia, que le afecta a él a y a su familia.

"Es una persona que no tiene antecedentes y siempre ha velado por sus bases, ha dirigido de una forma pacífica", comentó Ovando.

Al respecto, pobladores y dirigentes apuntan a grupos relacionados con los Interculturales.

A la vez, Abraham Villegas, secretario de Desarrollo Productivo de la CSUTCB regional Guarayos, informó que para esa tensa jornada habían programado una reunión interna de la subcentral Pailitas, ya que tenían la visita de representantes de la CSUTCB.

"Los hermanos de la CSUTCB llegaron el viernes a las 11 de la noche directo a descansar porque al día siguiente iba a ser el ampliado. A las 5 de la mañana despiertan por los ataques de estos grupos irregulares que se han infiltrado dentro de los hermanos Interculturales ", agregó Villegas, que comentó que no se puede culpar a la organización en su conjunto porque los "conocen" y "convivieron" varios años.

Sin embargo, apuntó a que un "cierto grupo" se infiltró en las filas de los Interculturales.

"Este grupo ya comenzó un primer ataque en Las Londras, esta todo documentado de esa vez. Es gente de San Julián, pero los dirigentes les mienten porque hay intereses de por medio y también les piden aportes. Lamentablemente, están en las filas (de los Interculturales). Las motos que agredieron el año pasado en Las Londras (estaban) en Pailitas. Hay nombres que se denunciaron tanto en Las Londras y en Pailitas, que hasta el momento no avanza la investigación", detalló Villegas, en entrevista con Que No Me Pierda.