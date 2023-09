La Paz, Bolivia

El domingo se hizo viral el video que mostraba a una niña siendo transportada sobre la parrilla de un vehículo en una transitada avenida de la ciudad de La Paz.

La Policía logró identificar el automóvil y al conductor, por lo que la pasada jornada se secuestró el motorizado y, posteriormente, el responsable se presentó voluntariamente para declarar en la Fiscalía. En ese momento, fue aprehendido acusado de conducción peligrosa, ya que la pequeña, que es su hija, corría grave riesgo por la cantidad de vehículos en la vía y las curvas que tiene.

Actualmente, el hombre se encuentra en celdas de Tránsito de la zona sur.

"Como Policía Boliviana y Ministerio Público estamos resguardando la seguridad de la niña, independientemente de que el hecho no se haya consumado como tal, se ha puesto en riesgo latente la vida y la integridad de una niña , que está protegida constitucionalmente y son objeto de prioridad en su atención", agregó Huallpara.

Por su parte, el acusado aseguró que no buscó poner en riesgo la vida de su niña y pidió disculpas.

"Quiero pedir disculpas a la población en general; no ha sido mi intención colocar a mi hija en riesgo, en ningún momento. Yo quiero, amo a mis hijos, los adoro y muero por ellos , nunca los pondría en riesgo", aseveró ante las cámaras de El Mañanero.

Entonces, explicó que todo sucedió "en un momento de descuido".

"El carro tiene techo solar, se abre, es manual y ella quería respirar. En un momento de descuido, se ha subido. Es medio cuerpo que está arriba, no es todo el cuerpo. No ha sido intencional. Ha sido un descuido mío, lo acepto", admitió.

Sin embargo, el director de Tránsito hizo notar que el hombre tiene antecedentes por un atropello y no tiene inspección técnica.

"Esta persona tiene antecedentes por un delito en 2017 de atropello a un menor. Él estaba perfectamente consciente de lo que estaba realizando. El hecho de asumir y disculparse no le exime de responsabilidad. Él ha expuesto a su niña y eso estamos precautelando. Otro aspecto es que existe un registro de 15 infracciones de tránsito en un periodo corto y las últimas cuatro corresponden a una inspección técnica vehicular, es decir, no se presentó y su vehículo no podía circular. Hay contradicciones y aspectos delincuenciales detectados", complementó.