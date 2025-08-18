TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Viacha Secuestro Roberto Baeza Secuestro Santa Cruz

28ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Conteo rápido Red Uno: Samuel lidera la votación en Beni con el 42.8%

Cerca de 296.173 habitantes del departamento de Beni fueron a las urnas para elegir sus nuevos gobernantes. 

Naira Menacho

17/08/2025 21:47

Foto: Red Uno de Bolivia.

Escuchar esta nota

Este domingo, 17 de agosto, en Beni cerca de 296.173 habitantes fueron a las urnas. Según los primeros resultados del conteo rápido realizado por la Red Uno de Bolivia al 95% de la votación, lidera Samuel Doria Medina con el 42.8%

El segundo lugar fue para Jorge ‘Tuto’ Quiroga, candidato por Alianza Libre con el 24,4% , seguido por Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que en las urnas alcanzó el 12,1%.

Manfred Reyes Villa, candidato por APB Súmate obtuvo el 9,6% quedando en el cuarto lugar de la contienda electoral.

Andrónico Rodríguez, por AP alcanzó el 6.2%, siendo el candidato con mayor votación en el departamento beniano.

Eduardo Del Castillo, candidato por MAS IPSP, obtuvo el 3,2%; Jhonny Fernández por FP alcanzó el 0,9%, al igual que Pavel Aracena, candidato por ADN.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

Operativo uno decide

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

Operativo uno decide

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD