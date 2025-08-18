Conteo rápido Red Uno: Samuel lidera la votación en Beni con el 42.8%

Este domingo, 17 de agosto, en Beni cerca de 296.173 habitantes fueron a las urnas. Según los primeros resultados del conteo rápido realizado por la Red Uno de Bolivia al 95% de la votación, lidera Samuel Doria Medina con el 42.8%

El segundo lugar fue para Jorge ‘Tuto’ Quiroga, candidato por Alianza Libre con el 24,4% , seguido por Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que en las urnas alcanzó el 12,1%.

Manfred Reyes Villa, candidato por APB Súmate obtuvo el 9,6% quedando en el cuarto lugar de la contienda electoral.

Andrónico Rodríguez, por AP alcanzó el 6.2%, siendo el candidato con mayor votación en el departamento beniano.

Eduardo Del Castillo, candidato por MAS IPSP, obtuvo el 3,2%; Jhonny Fernández por FP alcanzó el 0,9%, al igual que Pavel Aracena, candidato por ADN.

