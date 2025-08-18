Conteo rápido Red Uno: 'Tuto' Quiroga se impone con 28,1% en Pando

ACTUALIZADO AL 95%

Según el conteo rápido de Red Uno, actualizado al 95% en el departamento de Pando, este domingo 17 de agosto, a escala nacional la intención de voto posiciona al candidato Jorge Tuto Quiroga en primer lugar con un 28,1%.

El segundo lugar lo ocupa el candidato Rodrigo Paz, con un 22,8%; el candidato Samuel Doria Medina obtiene el tercer lugar con un 21,2%; Mientras que los candidatos Manfred Reyes Villa y Andrónico Rodríguez se ubican en cuarto y quinto lugar con un 12,1% y 9,1%, respectivamente.

En sexto lugar quedó Eduardo Del Castillo con un 4,9%; en séptimo, Jhonny Fernández con un 1%; y en octavo, Pavel Aracena, también con un 1%.

Mira la programación en Red Uno Play