“Cruzó la avenida sin fijarse y lo atropellé”, dijo el chofer de un minibús

Cochabamba, Bolivia

El conductor de un minibús atropelló a un hombre y lo mató, el terrible hecho ocurrió este fin de semana en la avenida Blanco Galindo. El chofer dijo que la víctima cruzó la concurrida vía de forma imprevista, sin fijarse.

“Estuve yendo a Quillacollo, transportaba arvejas y habas para vender. Estuve manejando tranquilo, cuando directo me ha cruzado, no he podido frenar a tiempo, no pude esquivar. Directo lo he golpeado al joven”, declaró el conductor.