Denuncian agresiones, chicoteadas y vidrios rotos en el bloqueo de transportistas

Cochabamba, Bolivia

El bloqueo realizado por transportistas en distintos puntos de Cochabamba durante esta jornada, en contra del bloqueo de los "autoconvocados" en la Av. Petrolera, no fue del todo pacífico. Se registraron peleas, agresiones y chicoteadas, además de daños a vehículos.

En inmediaciones de la terminal de Buses se presentaron algunos altercados. En el lugar, los transportistas chicotearon a motociclistas que intentaban superar el bloqueo que estaba instalado en la Av. Ayacucho. La gente se molestó por la forma de reaccionar de los chóferes

Uno de los choferes respondió que se actuó así porque los motociclistas "se aprovechan del bloqueo".

Paralelamente, en la Av. Ballivián y Chuquisaca, los transeúntes denunciaron que pincharon llantas, rompieron algunos vidrios y amedrentaron a los que pasaban por el lugar. Entonces, uno de los conductores que sufrió un golpe en su vehículo se enfrentó con los bloqueadores, quienes respondieron con gritos y puñetes.

"Los taxistas están trabajando, cobran 50, 30, no dicen nada. Ellos tienen que acatar con nosotros porque vivimos del día. Da rabia. ¿Ellos van a ganar y nosotros no? Ellos no se pueden beneficiar", afirmó uno de los bloqueadores, sin poder justificar su violencia.

A su vez, el taxista terminó con un corte en la frente y algunos golpes, así como daños en su auto, por lo que dijo que iniciará acciones legales contra los agresores.

"Quise dar la vuelta con mi auto para no interferir con ellos y corrieron hacia mi auto. Tuve que ir recto porque eran bastantes personas y no podía escapar. Me agredieron entre hartos. Me lastimaron con un clavo en mi frente, tengo una herida", relató. El vehículo tiene daños en el parabrisa delantero y le pintaron una llanta.