Denuncian retraso en la entrega de certificados de impedimento en El Alto

En la ciudad de El Alto, en una unidad educativa de Ciudad Satélite, muchos ciudadanos estaban molestos, porque más allá de las 9 de la mañana no aperturaba la unidad educativa donde se debería tramitar el certificado de impedimento por diversos motivos.

“Estamos desde las siete de la mañana esperando que aperturen la atención para obtener el certificado de impedimento, somos estudiantes de otros departamentos que no pudimos retornar a votar”, dijo un ciudadano molesto que solo tenía permiso de unas horas para realizar este trámite.

“Estamos empezando mal, no hay de seriedad, han dicho que iban a estar a las 9 y no hay nada”, dijo otro ciudadano.

En el lugar también se presentaron los veedores internacionales de la OEA para constatar esta irregularidad.

Mira la programación en Red Uno Play