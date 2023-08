Descartan intoxicación en estudiantes y Fiscalía amplia el caso por homicidio

La Paz, Bolivia

El Ministerio Público de La Paz amplió la investigación sobre la intoxicación denunciada en una unidad educativa de Mallasa, por el delito de homicidio. El hecho dejó a más de 19 estudiantes con deteriorado estado de salud y una menor de edad fallecida.

Asimismo, se informó que los resultados preliminares de los exámenes toxicológicos realizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) dieron negativo a cualquier intoxicación por ingesta de líquidos o alimentos.

“Este estudio ha resultado negativo, es decir que no hubiesen ingestado sustancias. En este caso no existiría una intoxicación vía ingesta, es decir que no hubiesen tomado algún líquido o alguna sustancia que les hubiese provocación intoxicación o envenenamiento”, indicó el fiscal de distrito, Williams Alave.