Santa Cruz

Una madre revisó por error el Whatsapp de su hija, descubrió que era víctima de explotación sexual y que fue captada por una menor de 16 años de edad de su misma unidad educativa.

Según denunció la madre, su hija de 17 años fue obligada a prostituirse porque su amiga de colegio, de 16 años, la tenía amenazada.

La persona que se encargaba de agendar las citas fue identificada como "Señora Nel". Una mujer adulta, según la denuncia. que por mensajes daba indicaciones a la adolescente de los lugares donde debía encontrarse con los clientes. La menor debía cobrar Bs 150 por 10 minutos.

La madre contó que una tarde, el Whastsapp de su hija estaba abierto en la computadora, al revisar descubrió los mensajes. Decidió seguir a su hija al conocer de una nueva cita. Al ver que un hombre se llevaba a su hija, pidió ayuda a transeúntes para retenerlo y llevarlo hasta la policía.

Esta mujer denuncia que el Ministerio Público no quiso iniciar un proceso a la menor de 16 años y tampoco al hombre que fue descubierto con la menor.

"Me dijeron que no se podía denunciar a la menor porque tiene 16 años y al hombre tampoco porque no logró hacer nada con mi hija. Pero ni siquiera una investigación abrieron. Sólo me aceptaron contra la proxeneta. Yo sólo pido que se investigue a estas personas por lo que le hicieron a mi hija" dijo la madre en medio de lágrimas.