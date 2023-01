"¡'Descuidistas' en acción!'": Graban cómo operan para robar en los mercados

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Ya es conocido que en los mercados y en otras zonas concurridas operan los denominados 'descuidistas' para robar teléfonos celulares. Las imágenes que llegaron hasta la Red Uno muestran cómo operan este tipo de malhechores.

Las imágenes muestran el modus operandi de este tipo de malhechores. En las imágenes se ve cómo una pareja de jóvenes camina por uno de los pasillos del populoso mercado 'La Pampa', cuando 6 personas, todos ellos ladrones actúan de manera coordinada. Primero emboscan a sus víctimas, cubren las posibles salidas y orquestan una distracción, logrando sustraer un celular, todo en cuestión de segundos.

El momento del robo

Uno de los delincuentes, golpea a la pareja de la víctima, haciendo que la víctima descuide su lado derecho. En ese momento, su cómplice una mujer grita, indicando que se le cayó algo al piso, mientras esto sucede otro mete la mano en uno de sus bolsillos del joven y le roba el celular.

La víctima contó que se dirigía al templo "San Carlos", en compañía de su pareja. "Cuando me revisé los bolsillos me di cuenta que ya no tenía mi celular, se le dije a mi novia, giramos y estas personas desaparecieron. Me molesta que me quitaran mi instrumento de trabajo, me da rabia que quieran vivir de lo fácil", declaró.

Las comerciantes aseguran que este tipo de hechos se registran todos los días, los delincuentes aprovechan las aglomeraciones de personas. La vendedoras indicaron que siempre actúan en grupo.