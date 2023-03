Cargando...

Este martes se rememora un año más el Día Mundial del Síndrome de Down. Será una jornada muy especial en la que se celebrarán algunas actividades alrededor de todo el mundo para realzar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Pero, ¿por qué se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down el 21 de marzo? ¿Qué tiene de especial esta fecha?

El día 21 de marzo de 2012 fue el primer año en el que se celebró este día tan especial y, desde entonces, cada año se sigue celebrando. Fue en diciembre de 2011 cuando la Asamblea General designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down.

Con esta celebración, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desea generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la valía y todas las contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

¿Qué es el Síndrome de Down?

El Síndrome de Down no es una enfermedad, como la mayoría de las personas creen. Se trata de una condición o trastorno cromosómico que ocurre cuando aparece una alteración o material genético extra en el cromosoma 21, generando discapacidad intelectual.

De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas esta condición ocurre entre 1 de cada 1.100 recién nacidos.

Todavía no hay explicación de por qué existe material genético extra en estas personas, aunque se sospecha que puede deberse a un proceso de división defectuoso que da como resultado un cromosoma más, llamado trisomía 21.

La consecuencia más evidente es un desarrollo incompleto a nivel cerebral, que provoca discapacidad intelectual y algunos trastornos físicos, que afectan el sistema digestivo y también ocasiona daños en el corazón.

¿Por qué se celebra el 21 de marzo el Día Mundial del Síndrome de Down?

El 21 de marzo fue definido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Día Mundial del Síndrome de Down para simbolizar la trisomía del par 21, que es la alteración cromosómica que da origen al nombre, tal y como hemos comentado.

La celebración de este día fue dispuesta con la finalidad de generar conciencia en la sociedad acerca de esta condición y enfatizar la inclusión social.

El Síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más común. Se produce de forma totalmente espontánea, sin que exista una causa aparente sobre la que se pueda actuar. Esto quiere decir que, en la mayoría de veces, no es hereditario al producirse por un error en la división celular en las primeras etapas del desarrollo del feto.

No obstante, el síndrome de Down por translocación sí que se puede transmitir de padres a hijos. Sin embargo, solamente alrededor del 3 al 4 por ciento de los niños con síndrome de Down tienen translocación, y solo un porcentaje minoritario lo heredaron de sus padres.

Cuando se producen translocaciones equilibradas, los padres, ya sea la madre o el padre, tienen parte del material genético del cromosoma 21 reordenado en otro cromosoma, pero no tienen material genético adicional. Esto quiere decir que no tienen signos ni síntomas de síndrome de Down, pero pueden pasar la translocación desequilibrada a sus hijos y provocar que tengan síndrome de Down.